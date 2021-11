Folgore, colpo tra i pali. Arriva il portiere Grimaudo

del 2021-11-14

La ASD Folgore Calcio Castelvetrano comunica di aver sottoscritto contratto di acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Grimaudo Vito, classe 1990 portiere, nell’ultima stagione in forza al Dattilo in serie D. Grimaudo ha un curriculum di tutto rispetto con esperienze nel Vittoria, Palazzolo, Rossanese, Silana e Comiso. La società rossonera ha perfezionato il trasferimento del calciatore nella serata di ieri e pertanto è già a disposizione di mister Brucculeri per l’odierna gara contro il Raffadali.