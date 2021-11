Il Sindaco Alfano e la Prof. Bia Cusumano hanno incontrato gli alunni del Liceo delle Scienze Umane. Tanti i temi affrontati

del 2021-11-15

Si è svolto questa mattina al Liceo delle Scienze Umane di Castelvetrano un incontro promosso dalla consulente del Sindaco per le politiche scolastiche e giovanili la Prof. Bia Cusumano, e alla presenza della funzionaria comunale Anna Marrone e del primo cittadino Enzo Alfano.

Con i ragazzi del Liceo si è discusso del bilancio comunale, delle entrate e delle uscite, ma anche del nubifragio che si è abbattuto nei giorni scorsi sulla nostra città e le borgate e dei gravi danni che ha provocato. Si è parlato della possibilità di chiedere lo stato di calamità naturale per avere dei ristori e dell’importanza di agire in sinergia con i Comuni della provincia.

I ragazzi nel corso del dibattito con il Sindaco hanno espresso le loro opinioni, i loro dubbi e le loro curiosità. In particolare hanno chiesto dello stato delle scuole castelvetranesi e quali controlli strutturali sono stati effettuati dal Comune sugli edifici.

Si è affrontato il tema del cittadino consapevole: la necessità di sviluppare in noi la consapevolezza sia sociale che istituzionale. Sapere come funzionano le Istituzioni e sapere quanto noi apparteniamo al nostro territorio ed essere cittadini attivi, informati sui fatti e fare delle critiche costruttive.

I ragazzi sono stati molto coinvolti e motivati nella discussione e il Sindaco ha risposto a tutte le domande cercando di fornire ai giovani degli esempi pratici per comprendere meglio come funziona la macchina amministrativa e cosa succede all’interno del Comune. Il primo cittadino ha spiegato agli alunni anche che tutti dobbiamo fare la nostra parte per la comunità e anche il gesto più semplice può essere importante e fare la differenza.