Castelvetrano, ecco le attività svolte dall’ufficio tributi per il recupero dell’evasione tributaria

del 2021-11-15

Si è discusso molto negli ultimi giorni, anche alla luce delle dimissioni dell’Assessore con delega al bilancio e ai tributi Filippo Pellitteri, del tema relativo alla capacità di riscossione dei tributi locali da parte del comune di Castelvetrano.

L’incapacità di riscuotere le tasse era stato uno dei motivi che avevano portato il Comune alla dichiarazione di dissesto.

Sul tema, il Comune di Castelvetrano ha reso noto le attività svolte dall’ufficio tributi per il recupero dell’evasione tributaria a partire dal 01/01/2021.

TARI

accertamenti n. 9.300 - per € 3.144,093,00.

ravvedimenti operosi n. 329 - per € 118.816,00.

IMU

accertamenti n. 5.214 - per € 10.512, 365,22.

ravvedimenti operosi n. 20 - per € 117.571,00.

TASI

accertamenti n. 7.401 - per € 1.464.078,00

TOSAP

accertamenti n. 203 - per € 75.646,00.

ICP

accertamenti n. 220 - per € 166.855,00

Gli accertamenti sopra si riferiscono a tributi non pagati anno 2015.

INGIUNZIONI n. 2.582 – per € 2.605.854,07. Riferiti a tributi anno 2012

Sono stati rateizzati tributi per € 1.052.281,88.

L’ufficio, fa spere, sta predisponendo circa 25.000 avvisi di accertamento IMU- TARI-IDRICO per tributi non pagati relativi all’anno 2016, e n. 10.819 ingiunzioni IMU –TARI per tributi non pagati anno 2013 per € 3.944.185,59.