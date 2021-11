Salemi, rimborso spese trasporto scolastico extraurbano. Domande entro il 25 novembre

di: Comunicato Stampa - del 2021-11-16

Scadrà giovedì 25 novembre il termine per la presentazione delle domande finalizzate a ottenere il rimborso dei biglietti o dell'abbonamento per il trasporto extraurbano degli studenti pendolari di Salemi. L'avviso è stato pubblicato sul sito ufficiale del Comune. Ai fondi regionali, che consentiranno il rimborso del 100% per le famiglie con una certificazione Isee non superiore a 10.632,94 euro, si aggiungono anche risorse del bilancio comunale che permetteranno ai nuclei familiari con un Isee superiore di ottenere comunque un contributo parziale per le spese di viaggio dei propri figli. La graduatoria dei contributi a scalare sarà stilata dando priorità alle famiglie con reddito Isee più basso e il contributo sarà erogato fino all'esaurimento delle somme.