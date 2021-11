In curva al Paolo Marino un murales per ricordare Vincenzo “Tacatà” voluto dalla tifoseria rossonera

di: Redazione - del 2021-11-15

Un murales in curva al Paolo Marino per ricordare Vincenzo Favoroso detto “Takatà”. A realizzarlo Fabio Hira su input della tifoseria rossonera che ha voluto onorare la memoria di Vincenzo Favoroso ucciso in via Mazzini a Castelvetrano il 26 Novembre 2020. Era un grande tifoso della Folgore e questo murales gli consentirà di sostenere la squadra rossonera e gli amici tifosi.