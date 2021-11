Nota di Orgoglio castelvetranese su mancata inclusione di Castelvetrano per i contributi per la pianificazione urbanistica

di: Redazione - del 2021-11-15

In foto: Castelvetrano dall'alto (ph. Tancredi Bongiorno)

Dopo la notizia che Castelvetrano è rimasta fuori dai contributi della Regione per l'elaborazione del Piano Urbanistico Generale, il Comitato Orgoglio castelvetranese ha diffuso una nota, che ripostiamo di seguito:

Castelvetrano non ha certo bisogno di contributi per la formazione di strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica. Castelvetrano è in dissesto economico, frutto della nefasta gestione commissariale punitiva e avrebbe ben donde di sfruttare al meglio le possibilità dei contributi finanziari previsti dalla legge.

Castelvetrano ha persino un assessore esperto delle linee di contributi europei, così come ha dichiarato il sindaco a RCV domenica 14 novembre. Castelvetrano non compare nelle graduatorie previste dall’assessorato regionale del territorio e ambiente di cui alla Legge regionale n. 9 del 15/4/2021 (che si allega).

Eppure compaiono in graduatoria almeno cinque comuni del trapanese! Appare interesse primario del nostro territorio cittadino conoscere le ragioni per le quali l’Amministrazione comunale non abbia avanzato istanza per ottenere l’inserimento nella guaduatoria regionale o, ove fosse stata inoltrata, le motivazioni dell’esclusione di Castelvetrano.

Il Comitato civico chiede altresì al sindaco di rendere pubblica dichiarazione dei più importanti contributi europei richiesti dall’esperto assessore comunale.