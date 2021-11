Santa Ninfa: Rimborso costo degli abbonamenti, si presentano le domande

di: Redazione - del 2021-11-15

Gli studenti pendolari che frequentano gli istituti d’istruzione superiore e che utilizzano trasporti pubblici, possono presentare, fino al 22 novembre, la richiesta per il rimborso del costo dell'abbonamento. I comuni, come precisa un avviso dell'ente, hanno l'obbligo di garantire prioritariamente la gratuità del servizio extraurbano agli studenti appartenenti a famiglie il cui «Isee» non sia superiore a 10.632 euro.