Castelvetranonews.it festeggia 10 anni. "Grazie ai nostri lettori"

di: Elio Indelicato - del 2021-11-18

Dieci anni di Castelvetranonews.it. E’ questa la bella notizia che vogliamo condividere con i nostri sempre più numerosi lettori che ci hanno seguito e che, ancora oggi, continuano a farlo.

Sono loro che ci hanno da sempre supportato anche fornendoci notizie, spunti, denunciando ingiustizie e disservizi.

Nello spirito di servizio che ha da sempre contraddistinto la nostra Redazione l’obiettivo è stato sempre quello di essere vicino ai cittadini di Castelvetrano e delle altre cittadine belicine portando spesso all’attenzione delle autorità competenti problemi che, grazie anche alla pressione mediatica, sono stati risolti.

Era il novembre 2011 quando nasceva Castelvetranonews.it e non ci saremmo aspettati una crescita in termini di audience e di seguito come quella che ogni giorno riscontriamo non appena pubblichiamo una notizia. Sentiamo la responsabilità di dover fornire un servizio di informazione imparziale, veritiero e anche sociale.

In più di una occasione abbiamo dato voce ad appelli di persone in difficoltà, gli “invisibili”, dando vita a vere e proprie gare di solidarietà. Le lacrime di ringraziamento delle persone che dopo un nostro articolo hanno ricevuto l’aiuto che da tanto cercavano, rappresentano la più grande forma di ringraziamento che possa esistere.

Fare informazione è anche questo ma non solo. Tra i nostri obiettivi anche quello di raccontare le eccellenze del nostro territorio che, purtroppo, balza alle cronache nazionali solo per le annose vicende di mafia finendo per oscurare le tante ricchezze e le persone che portano in alto la nostra terra. Con il “Premio Eccellenze Selinunte Valle del Belìce” che abbiamo organizzato per quattro anni abbiamo voluto fare in modo che le eccellenze nostrane avessero il giusto riconoscimento in termini di dovuta visibilità.

Ci vorrete scusare per qualche errore di battitura in cui la nostra Redazione è incappata e potrà incappare. Non abbiamo alcuna pretesa di essere perfetti ma la voglia e la consapevolezza di fare sempre del nostro meglio per offrire un servizio sempre migliore.

Vogliate, pertanto, ricevere, anche a nome della Redazione che rappresento, il mio più sincero ringraziamento per l’affetto che ci dimostrate ogni giorno con l’auspicio di poterci ritrovare tra altri dieci anni a festeggiare un altro importante traguardo.