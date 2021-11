Da lunedì via al servizio bus per gli studenti da Marinella. C’è la conferma del Vice Sindaco Filippo Foscari

del 2021-11-17

Buone notizie per gli alunni di Marinella di Selinunte che frequentano la scuola media a Castelvetrano e che nei giorni scorsi, attraverso i loro genitori, si erano rivolti alla nostra Redazione evidenziando il disagio di dovere andare ogni mattina a lasciare i figli a scuola a Castelvetrano e poi andando a riprenderli per mancanza di un servizio di trasporto per gli stessi alunni. Il vice sindaco Filippo Foscari ci informa che da lunedì partirà il servizio di scuolabus e questa è sicuramente una bella notizia.