Marinella, bambini della Scuola dell'Infanzia non hanno ancora una classe. Genitori minacciano scioperi

di: Redazione - del 2021-11-18

Gli alunni della prima infanzia di Marinella di Selinunte, attendono ancora una propria aula per le attività didattiche e sono costretti al doppio turno.

In pratica si attende che venga collocato un modulo aggiuntivo in coibentato e in lamiera a fianco della Scuola Elementare di via Caboto, che con le sue tre aule anguste non può più garantire le lezioni per i dieci alunni della primaria, che una volta era allocata nei locali dell’ex stazione ferroviaria.

Maria Di Benedetto, la rappresentante dei genitori della classe di prima infanzia della scuola San Giovanni Bosco della Capuana Pardo di Marinella di Selinunte aggiunge: ”I nostri bambini vivono una situazione di enorme disagio per problemi amministrativi e non è loro garantito il diritto allo studio. Il problema nasce per una questione di spazi.

Da settembre ci dicono che a breve sarà costruita una nuova aula in brevissimo tempo e all’inizio dell’ anno scolastico la loro soluzione era stata quella di fare lezione al pomeriggio, alternando di settimana in settimana il turno, una settimana di pomeriggio per l’ asilo e una settimana di pomeriggio per le elementari.

Noi genitori ci siamo ribellati e abbiamo mandato una lettera con le nostre firme al Comune, al Provveditorato e alla Dirigente dicendo che non avremmo mandato bambini dai 2 anni e mezzo ai 5 anni a scuola in orari non consoni per bambini così piccoli.”

La dirigente scolastica Vania Stallone aggiunge: ”Da anni si chiede un'altra aula. Quest’anno con il Covid, il distanziamento e 52 unità presenti nella scuola compreso il personale, ho dovuto aggiungere un'altra aula, per la scuola ma io non posso avere soluzioni alternative. Mi sono sempre interfacciata con il Sindaco, il Vice Sindaco e l’Assessore per avere quest’aula in più che dovrebbe essere collocata nella parte posteriore dell’edificio".

”La soluzione alternativa- aggiunge la referente dei genitori- è stata quella di cercare spazi esterni e grazie alla disponibilità di Orazio Torrente, i nostri figli hanno fatto lezione presso la sala convegni dell'Hotel Admeto. Soluzione che doveva essere solo temporanea".

La sala meeting non ha le caratteristiche per ospitare bambini così piccoli per la mancanza di attrezzature, di spazi e bagni adeguati. Purtroppo anche la soluzione temporanea e gratuita è finita perché il violento nubifragio ha creato problemi al salone sottomesso dell’albergo.

Dal Comune fanno sapere che la Ditta che deve realizzare l’aula è pronta per iniziare, attende solo l’approvazione dei calcoli del Genio Civile. Il costo sarà a carico dei deputati regionali del Movimento Cinque Stelle. Intanto le mamme minacciano scioperi e di rivolgersi anche alla Questura.