Tromba d'aria a Selinunte, come si formano questi eventi metereologici?

del 2021-11-16

Come vi abbiamo raccontato questa mattina, un'impressionante tromba marina si è formata al largo di Marinella di Selinunte e si è spostata fino a Mazara del Vallo, per fortuna senza toccare terra.

Ma come si verificano questi fenomeni metereologici?

Iniziamo subito dicendo che sia le trombe d’aria che le trombe marine sono tutt’altro che infrequenti in Italia.

Le Regioni più a rischio sono la Lombardia, il Veneto, il Friuli-Venezia Giulia, l'Emilia-Romagna, la Puglia e la Sicilia, anche se le più colpite sono le coste tirreniche.

Come spiega Mauro Giovannoni, della società Geodata, alla rivista Focus, “in Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna le trombe d'aria si formano quando i venti freddi dell'arco alpino si scontrano con le correnti calde che si sono arricchite di umidità scorrendo lungo l'Adriatico. In Sicilia e in Calabria le correnti calde arrivano invece dall'Africa e quelle fredde da nord-ovest, e il contrasto nella temperatura e nell'umidità tra i venti è massimo”.

Come nasce la "tromba"?

La loro formazione è complessa e non sono ancora chiari tutti i meccanismi coinvolti.

1. L’aria calda in salita si scontra con aria fredda e asciutta che scende verso il basso. 2. Il flusso di aria calda si espande formando una nube temporalesca. 3. I venti laterali accentuano il moto rotatorio dell’aria calda in risalita.

Le trombe marine sono un fenomeno molto simile, ma hanno il loro campo d’azione sui mari e la loro violenza è generalmente inferiore rispetto a quella delle trombe d’aria terrestri.