Santa Ninfa: «Basta tacere!», domenica manifestazione contro la violenza sulle donne

di: Redazione - del 2021-11-17

«Basta tacere!», questo lo slogan usato come tema per l'incontro di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne che si terrà domenica 21 novembre, con inizio alle 17, nella sala consiliare. Ad organizzarlo, in occasione della giornata contro la violenza sulle donne, è l'associazione «Sapori & saperi», con il patrocinio del Comune.

Ad aprire l'articolato convegno sarà l'attivista dei diritti civili Sonia Giambalvo. Dopo i saluti del sindaco Giuseppe Lombardino e della presidente dell'associazione organizzatrice, Liliana Giacalone, seguiranno gli interventi di Michele Simplicio (componente dell'Associazione italiana giovani giuristi), della senatrice Cinzia Leone (vicepresidente della commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio), di Susanna Caracci (pittrice), di Giusy Agueli (psicologa, presidente dell'associazione «Palma vitae»), di Margherita Ferro (consigliere di parità della Regione Sicilia) e di Bia Cusumano (poetessa).

Previste anche le testimonianze di alcune donne vittime di violenza. A moderare i lavori sarà il giornalista Vincenzo Di Stefano.

Per informazioni ci si può rivolgere a Silvana Glorioso, esperta del Comune per le politiche sociali: 340.2346733. Per potere accedere alla manifestazione è necessario essere in possesso del green pass.