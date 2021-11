Ancora un tragico incidente in direzione Triscina. Perde la vita un giovane di Castelvetrano

di: Redazione - del 2021-11-20

Un grave incidente si è verificato questa notte intorno alle 4:00 lungo la S.P. 81, strada che collega Castelvetrano con Triscina e un giovane ragazzo 21enne di Castelvetrano è deceduto.

La vittima viaggiava a bordo della sua Lancia Ypsilon, quando per cause ancora in fase di accertamento ha sbandato e il ragazzo ha perso la vita sul posto.

Nello schianto, sembrerebbe che non siano coinvolti altri mezzi. Sono intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco e i sanitari.