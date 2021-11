“Giornate FAI per le Scuole” per la prima volta partecipa anche il Gruppo FAI di Castelvetrano

di: Comunicato Stampa - del 2021-11-20

Lunedì 22 e Mercoledì 24 Novembre il Gruppo FAI di Castelvetrano, per la prima volta, parteciperà alle “Giornate FAI per le Scuole” uno degli eventi nazionali dedicato al mondo della Scuola. Obiettivo del Fai- Scuola è quello di coinvolgere le Scuole alla partecipazione alle innumerevoli proposte didattiche che il Fai porta avanti in linea con le indicazioni fornite dal Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca per stimolare negli studenti lo spirito della cittadinanza attiva affinchè non si limitino a considerare il patrimonio storico-artistico solo una materia da studiare, ma possano direttamente coinvolgersi, da protagonisti, nella scoperta, tutela e valorizzazione del proprio patrimonio storico-artistico.

Nello specifico saranno organizzate due giornate in cui il Gruppo degli Apprendisti Ciceroni del Liceo classico faranno da guida ad alcune prime classi della Scuola media “G.Pardo” e della Scuola Media “V. Pappalardo”, in un tour dei vari monumenti del nostro Centro storico.

Si tratterà di un’esperienza di educazione fra pari che sarà amplificata con un approfondimento sui singoli monumenti che ogni Gruppo-classe farà successivamente e con un concorso fotografico in cui verranno premiate le più belle foto scattate dai ragazzi durante il tour.

Un grande ringraziamento agli insegnanti che hanno creduto e reso possibile questa nuova esperienza.

Graziella Zizzo Responsabile Gruppo FAI Castelvetrano