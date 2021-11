Sconfitta esterna per la Folgore. Poker del Resuttana

del 2021-11-20

Pesante sconfitta della Folgore 4-1 contro la capolista Resuttana. Un risultato troppo pesante per i rossoneri che hanno subito le rete la prima dopo otto minuti di rigore poi un raddoppio su un fortuito autogol nel primo tempo.

Nel secondo tempo Rustico su rigore aveva dimezzato lo svantaggio ma nel finale un’altra deviazione fortuita ha propiziato la terza rete mentre nel finale l’attaccate locale Clemente, autore della tripletta, sorprendeva Longo con un tiro a fil di palo dopo che la Folgore aveva dovuto sostituire i due difensori Cascio e Franco per infortunio e poi nel finale anche Scappini. Vittoria comunque meritata per la capolista mentre per i folgorini ci sarà la voglia di rifarsi subito domenica prossima contro il San Vito.