Una mozione in Consiglio comunale per riaprire al traffico il Sistema delle Piazze

del 2021-11-21

Il Consiglio Comunale chiamato a delle importanti valutazioni politiche. Tra i punti all'ordine del giorno per il 24 novembre anche una mozione volta alla riapertura in via sperimentale del sistema delle piazze. Da tanti anni si discute dell'opportunità di una riapertura finalizzata a rivitalizzare il centro storico, da troppo tempo in preda ai vandali e sempre più desolata. L'argomento divide e da sempre c'è chi è favorevole e chi è contrario.

Ecco quale sarà l'O.d.G del prossimo Consiglio comunale:

- Comunicazioni

- Mozione prot. n. 43799 del 08/11/2021 circa l'apertura in via sperimentale al traffico veicolare del Sistema delle Piazze.

- Approvazione schema di convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale.

- Regolamento comunale per l’assegnazione in gestione di aree pubbliche da destinare a verde, ville, parchi e giardini. Modifica del comma 1. Dell’art. 9.

- Istituzione delle aree di sosta a pagamento nel cento urbano di Castelvetrano e nella frazione di Marinella di Selinunte approvata con Delibera di Giunta Municipale n. 124 del 31 maggio 2021.

Ci sarà anche un dibattito politico circa gli eventi calamitosi del 10 e 11 novembre 2021.

Sara garantita la ripresa della seduta del Consiglio, nel rispetto del protocollo per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 a esclusivamente a mezzo diretta streaming.