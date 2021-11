CVetrano, auto in fiamme ieri sera. Sul posto i Vigili del fuoco

di: Redazione - del 2021-11-22

Due auto sono state avvolte dalle fiamme ieri sera, verso le 21:30, in via Gentile a Castelvetrano. Per cause in corso di accertamento, probabilmente un corto circuito, le fiamme sono partite da una Fiat 500 e poi hanno avvolto una Fiat Punto parcheggiata di fianco.

Tanta paura per alcune famiglie residenti nelle vicinanze, le quali hanno visto le fiamme molto alte e sentito diversi scoppi.

Sono intervenuti sul posto i Vigili del fuoco.