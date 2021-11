Covid, il presidente Musumeci dispone nuove misure di prevenzione

di: Francesco Graffeo - (fonte: Il futuro dipende da te) - del 2021-11-19

Obbligo di tampone per chi arriva in Sicilia da Germania e Regno Unito e di indossare la mascherina anche all’aperto in caso di luoghi affollati. Sono le due nuove misure previste da un’ordinanza del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, la n. 99 del 18 novembre 2021.

-Tamponi. Fino al 31 dicembre, devono effettuare un tampone coloro che arrivano nell’Isola da Germania e Regno Unito o che vi hanno soggiornato e/o transitato nei 14 giorni precedenti. Gli altri Paesi per cui è ancora in vigore la stessa misura (ordinanza n. 93 del 28 settembre scorso) sono Stati Uniti, Malta, Portogallo, Spagna, Francia, Grecia e Paesi Bassi.

-Mascherine. Secondo l’ordinanza n. 99, quando sono fuori casa, tutti i cittadini siciliani con più di 12 anni devono avere sempre a disposizione una mascherina. Il dispositivo va indossato anche all’aperto quando ci si trova in luoghi particolarmente affollati. Si è dispensati solo se ci si trova in compagnia di congiunti o conviventi.