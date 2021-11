Bonus edilizi: per chi ha già ricevuto e pagato le fatture niente visto di conformità

del 2021-11-23

Il visto di conformità, richiesto dal 12 novembre 2021, per chi opta per la cessione del credito o lo sconto in fattura per i bonus edilizi, come previsto dal decreto Controlli (D.L. n. 157/2021), non riguarda chi ha già ricevuto le fatture e le ha saldate prima di tale data, né chi ha già stipulato un accordo per la cessione del credito o lo sconto in fattura. E ciò anche se non ha ancora materialmente inviato la comunicazione dell’opzione.

Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate che, in data 22 novembre 2021, ha aggiornato le FAQ in materia di bonus edilizi presenti sul proprio sito istituzionale.

Il D.L. n. 157/2021, per quanto concerne il superbonus, ha introdotto l’obbligo di visto di conformità non solo in caso di cessione o sconto in fattura (come previsto fino all’11 novembre), ma anche nel caso di riporto della detrazione in dichiarazione, salvo che non si invii la dichiarazione direttamente o tramite il sostituto d’imposta.

In relazione invece agli altri bonus edilizi (ristrutturazione, risparmio energetico, sismabonus, bonus facciate, installazione di pannelli fotovoltaici e colonnine di ricarica elettrica), è stato stabilito che in caso di opzione per la cessione del credito o dello sconto in fattura:

1) il contribuente debba richiedere, agli intermediari abilitati, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi.

2) i tecnici abilitati debbano asseverare la congruità delle spese sostenute.

Ma ciò, come detto, non riguarda chi ha già ricevuto le fatture e le ha saldate prima del 12 novembre 2021, né chi ha già stipulato un accordo per la cessione del credito o lo sconto in fattura prima di tale data.