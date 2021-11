Campionato di Serie A: una stagione imprevedibile, quali saranno le sorprese delle prossime giornate? Ecco cosa potrebbe accadere

di: Luca Beni - del 2021-11-24

Le quote calcio viaggiano su binari paralleli rispetto alle prestazioni delle squadre e la stagione di Serie A 2021 – 2022 è una come una serie tv che è giunta alla dodicesima puntata ma... mancano ancora 26 episodi per scoprire il gran finale. Cosa accadrà nelle prossime giornate? È troppo presto per dirlo ma è possibile pronosticarlo, anche se si tratta di pura meccanica nichilista applicata ai movimenti di una palla rotonda.

Forza Napoli: non distruggere tutto a gennaio

Il pericolo imminente è quello di arrivare a gennaio, sbagliare il calciomercato e ritrovarsi con un pugno di No Gol, grazie anche alle assenze pesanti di Koulibaly e Osihmen per la Coppa d'Africa. Il Napoli preoccupa sempre dopo il panettone e quest'anno anche Spalletti ci metterà il suo zampino, come sicuramente ha messo del suo per costruire questa armata tutt'oggi incredibile. L'armata Azzurra dovrà giocare con astuzia e soprattutto non dovrà lasciarsi sfuggire il talento Insigne.

Vecchia Signora, nuovi amori

Il buon vecchio Max si sa, ama le vittorie a corto muso e li bluff, tuttavia, nutre una passione irrefrenabile per la Champions. Sicuramente non è una Juventus da Triplete ma può arrivare fino in fondo alla Champions e giocarsi la finale. In campionato? Il pronostico è secondo o terzo posto, se non proprio la vittoria scudetto: impossibile ma non proibitivo.

Il Milan di Pioli ma Dio Ibra comanda

Pioli e Ibra sono come la notte e il giorno per l'ecosistema dei Rossoneri. Questa è con tutta probabilità l'unica squadra che rischia sul serio di vincere il campionato di Serie A 2021 – 2022: Pioli dirige e Ibra suona al comando con tanti gol. C'è poco da dire, rosa e spogliatoio sono compatti e l'entusiasmo darà i suoi frutti.

L'Atalanta del Gasp: la Dea imprevedibile

Con il ritorno di Gosens e degli altri infortunati, la Dea si prepara a essere una delle armate più temibili non solo per l'Italia ma in tutta Europa. La voglia di stupire è tanta e solo un po' di costanza potrebbe dare una marcia in più agli uomini di Gasperini.

Non succede, non succede, ma se torna il Sarrismo tutti a tremare

La Lazio sta trovando la quadratura e nonostante qualche sconfitta e risultati altalenanti già si è confermata come una schiaccia grandi. Quando il Sarrismo arriverà alla sua massima potenza, tutti inizieranno a tremare e ogni squadra rimarrà Immobile dinanzi al bel giuoco.

Il Grande Mou: top o flop?

Il flop riguarda solo le ultime 5 gare di campionato, 4 punti su 15 sono troppo pochi ma lo Special One ha in serbo tante sorprese e questa Roma ha tutte le carte per giocarsi qualsiasi competizione fino in fondo: fino alla fine.

Inter fai il bis?

Difficile che i nerazzurri vinceranno un altro scudetto bissando la stagione dell'anno scorso ma non impossibile. Il Maestro Inzaghi deve solo capire quali obiettivi può raggiungere con questa squadra, al resto ci penseranno Lautaro e Dzeko.