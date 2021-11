Residenza Magnolia: inaugurata una nuova e innovativa casa di riposo a Cammarata

di: Francesco Accardi - del 2021-11-23

A Cammarata, in provincia di Agrigento, è sorta Residenza Magnolia, una nuova struttura dedicata agli anziani ed alla terza età. Questa residenza per anziani tra Agrigento e Palermo è innovativa, ideata e progettata con le più recenti tecnologie, che permetterà a tutta la comunità locale di avere un'ulteriore scelta per quanto riguarda la gestione delle fasce d'età più avanzate.

Molto spesso, complici il lavoro e il tempo materiale che risulta essere sempre minore, si è costretti a trovare delle soluzioni alternative, anche per il semplice fatto che il circondario non offra servizi tali da poter permettere una sistemazione sicura per il proprio caro. Residenza Magnolia è la risposta a queste esigenze, e fornisce una serie di servizi che si pongono al di sopra degli standard delle normali case di riposo.

Tanti servizi per garantire un soggiorno di vero piacere

L'idea di Residenza Magnolia è quella di offrire un servizio completo ai propri ospiti, che parta dalla sicurezza di avere all'interno una sala infermieristica dedicata, passando per la palestra, dove è possibile svolgere qualsiasi attività in piena autonomia, fino ad arrivare ai pasti e al cibo.

Questi ultimi rappresentano un punto fondamentale nel concept della Residenza: i cinque pasti giornalieri offerti dal servizio di ristorazione difatti vengono accuratamente selezionati da un medico nutrizionista, garantendo una dieta salutare che permetterà e consentirà il corretto mantenimento del benessere fisico e dello stato di forma.

Anche il benessere estetico non viene trascurato, grazie a parrucchieri, estetisti e podologi pronti a prendersi cura degli ospiti. Inoltre in tutti gli spazi della Residenza Magnolia sarà possibile collegarsi tramite wifi, fattore che consentirà di sentirsi più vicini ai propri cari e familiari.

Camere dotate di ogni comfort

Tutte le camere presenti, siano esse singole, doppie o triple, possiedono tutti i comfort necessari per un soggiorno piacevole; sono fornite difatti di bagno in camera con doccia e sanitari appositamente strutturati per la fascia d'età, di climatizzatore, di letti ortopedici regolabili, di televisore, e di pulsante di emergenza per qualsiasi necessità.

L'arredamento scelto per le camere è semplice e moderno, con tinte vivaci e calde che contribuiranno a rendere l'ambiente intimo ed accogliente. Inoltre il silenzio è garantito dai serramenti e da una costruzione effettuata seguendo le più moderne tecnologie.

Sentirsi come a casa propria

L'obiettivo di Residenza Magnolia è quindi quello di fornire una struttura che, grazie alla bellezza dei suoi interni e ai servizi che riesce ad offrire, possa far sentire gli ospiti come se fossero a casa loro.

Un ambiente elegante ed intimo, i più svariati servizi per il benessere, alimentazione curata nei minimi particolari e cibo di qualità, moltissime proposte di svago (come escursioni, incontri, serate a tema), ed un personale sempre attento e presente per qualsiasi esigenza, fanno di Residenza Magnolia la soluzione ideale nel panorama delle residenze per anziani e delle case di riposo. In pratica un nuovo ed efficiente ambiente al servizio della comunità locale.

Per ricevere informazioni o visitare la struttura vi invitiamo a visitare il sito residenzamagnolia.com o scrivere all’indirizzo email [email protected]