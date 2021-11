“Alberi per il futuro”, consiglieri e attivisti del M5S piantano un ulivo nella piazzetta antistante il liceo scientifico “Cipolla”

del 2021-11-24

In occasione della giornata nazionale dell’Albero, domenica 21 novembre, i componenti del gruppo consiliare M5S e gli attivisti del Meet Up hanno piantato un ulivo nella piazzetta antistante il liceo scientifico “Michele Cipolla” in via Gentile a Castelvetrano, in seno all’iniziativa “Alberi per il futuro” lanciata da Gianroberto Casaleggio nel dicembre del 2015. “

“Alberi per il futuro” è un evento che si lega alla giornata nazionale dell’albero, che finalmente ritorna in presenza dopo le restrizioni da covid19 e per la prima volta arriva a Castelvetrano. Questo per noi è motivo di orgoglio. – afferma il capogruppo M5S consigliere Antonino Manuzza - Un gesto simbolico ma anche tangibile dell’attenzione per la terra, alla luce anche di un dato che non va trascurato. Nell’ultimo anno, purtroppo ci sono stati più di 8 mila incendi sul territorio siciliano. Hanno bruciato 78 mila ettari di superficie, pari al 3% dell’intera superficie siciliana".

“Auspichiamo che – continua Manuzza - in tutte le città ci siano più attivisti che come noi provvederanno a piantumare un albero. Ogni albero regala l’ossigeno per 2 persone. Un pensiero infine, va al pino che la scorsa settimana è caduto nel parco delle rimembranze che era stato piantato in memoria dei defunti castelvetranesi caduti durante la 1° guerra mondiale. Ecco perché ogni albero è simbolo di memoria, - conclude il capogruppo M5S - e oltre modo tangibile e collegamento con il nostro pianeta”.

Lo stesso entusiasmo è espresso dal giovane organizer del Meet Up Luca D’Agostino: “ 'Alberi per il futuro' è una iniziativa che ha permesso di piantare fino ad oggi ben 60 mila alberi dal 2015 ad oggi in tutta Italia. Sicuramente, vogliamo rendere la nostra città più verde con questo gesto simbolico di oggi, ma la riflessione ci porta ai giorni scorsi in cui si sono svolti gli eventi del G20. Non a caso siamo qui , davanti il liceo scientifico, per sensibilizzare specialmente i giovani verso questa tematica.”

Ha presenziato anche il presidente del consiglio Avv. Patrick Cirrincione che ha definito pregevole l’iniziativa ed ancora: “Questo è il nostro futuro. Abbiamo un solo mondo e lo dobbiamo tutelare al massimo. Con un piccolo gesto simbolico fatto davanti una scuola, speriamo che tanti ragazzi crescano bene, come bene crescerà quest’albero e che essi possano veramente tendere la mano verso il futuro e contribuire per l’ambiente.”

L’amministrazione presente nella persona del vice sindaco Filippo Foscari ha espresso il suo compiacimento per questo tipo di iniziative volte alla sensibilizzazione mai scontata della cittadinanza.