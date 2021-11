Si moltiplicano le buche nelle strade, "Se non si possono riparare nell'immediato almeno segnalarle adeguatamente"

del 2021-11-24

Le intense piogge di queste ultime settimane hanno riaperto numerose buche nelle strade della nostra città. Si tratte di vere e proprie piccole voragini che si aprono nel manto stradale e che purtroppo si moltiplicano.

A Castelvetrano e non solo, iniziano ad costituire un serio rischio per la sicurezza e l’incolumità pubblica, soprattutto nelle ore serali. Il Comune si trova in difficoltà economiche e fatica a ripristinarle in breve tempo. Inoltre, molte di queste buche purtroppo non sono segnalate come dovrebbero essere.

Alcuni lettori ci hanno comunicato che si è riaperta la buca che si trova proprio davanti l’arco di via Garibaldi ma che la stessa non è adeguatamente segnalata e costituisce un pericolo.

Consapevoli delle difficoltà economiche che ha il Comune nel reperire i fondi per rifare le strade è quantomeno necessario che l’Ente si adoperi per segnalare adeguatamente tutte le buche presenti sul manto stradale cittadino per evitare danni a veicoli e soprattutto alle persone.