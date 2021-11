Rinviata la discussione sulla mozione per la riapertura al traffico del Sistema delle Piazze. Intanto monta la polemica sugli stalli per il mercatino

del 2021-11-24

In foto: Il sistema delle piazze a Castelvetrano

Rinviata al prossimo Consiglio Comunale la discussione sulla mozione presentata dal consigliere del M5S Marcello Craparotta sulla riapertura al traffico veicolare del Sistema delle Piazze. Il Consigliere era assente per problemi di famiglia e si è deciso pertanto di rimandare il dibattito.

La proposta avanzata dal consigliere pentastellato ha, intanto, già ricevuto il NO di Italia Nostra, del Comitato Orgoglio Castelvetranese e del Circolo Crimiso Legambiente che ritengono che la rivitalizzazione del centro cittadino non passi attraverso il transito delle autovetture ma attraverso iniziative volte a creare occasioni di socializzazione e di incontro.

Intanto, a proposito del Sistema delle Piazze, in queste ore stanno arrivando molte critiche per la verniciatura in rosso degli stalli per il mercatino delle pulci (che si svolgerà ogni prima domenica del mese) che stonano parecchio e non si addicono alla sacralità della piazza.