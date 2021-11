Domenica l'apertura al pubblico di A.F. Auto. La scommessa vincente di un imprenditore 25enne

di: Alessandro Indelicato - del 2021-11-25

In vista dei profondi mutamenti negli stili di vita e nelle modalità di lavoro messi in atto dalla pandemia e seguiti al periodo di lockdown, anche il mercato dell’auto è stato costretto ad adattarsi e riadattarsi alla nuova società.

Un sogno che si realizza per il giovanissimo imprenditore 25enne di Castelvetrano Alessandro Fasitta che abbiamo raggiunto per farci raccontare, insieme al suo affiatato team, la decisione di continuare a puntare sul territorio castelvetranese con un nuovo punto vendita sito in via Giovanni Caracci di circa 2000mq², dove sarà possibile trovare automobili delle migliori marche Nuove -Usato- KM0 e la professionalità di un team molto attento alle esigenze della clientela sempre più esigente.

"Al centro della nostra strategia c’è sempre il cliente. Puntiamo alle soluzioni migliori per venire incontro alle sue esigenze. In questo momento in cui la sicurezza è una condizione essenziale, garantiamo la presenza dei presidi medici, gel disinfettanti e mascherine. Gli spazi di cui disponiamo sono molto ampi e cerchiamo di far pesare il meno possibile questa situazione. "

L'inaugurazione, cui la cittadina è invitata, si svolgerà Domenica 28 novembre nel rispetto della normativa e dei protocolli anti Covid con un buffet per i presenti.