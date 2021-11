Sentenza di assoluzione per 4 Vigili cvetranesi accusati di omissione di atti d’ufficio

di: Redazione - del 2021-11-25

(ph. Foto: gazzettadellavoro.com)

Assolti dal reato di omissione di atti di ufficio perché il fatto non costituisce reato, l'allora Comandante dei Vigili urbani Vincenzo Bucca, Giuseppe Barresi (Dirigente), Antonio Ferracane e Franco Pagano (Vigili urbani).

Un processo andato avanti dal 2019 a seguito di un furto di energia elettrica da parte di un ristoratore del territorio che si era allacciato ai cavi Enel.

Dopo che quest'ultimo era stato denunciato, la Procura di Marsala aveva delegato i quattro a svolgere le indagini, che dovevano consistere nell'accertare i fatti, sentire il tecnico Enel e il titolare del ristorante e quantificare i danni dell'allaccio abusivo.

Nel corso della causa è stato dimostrato che non ci fu un ritardo adebitabile ai quattro vigili castevetranesi perché il tempo in cui dovevano essere effettuate le indagini si allungò perché per ben tre volte il tecnico Enel convocato, originario del trapanese, non si presentò.

La Procura, ritendendo che ci fosse un comportamento omissivo dei quattro, aveva iniziato un processo nei loro confronti. Nel corso del giudizio, gli imputati difesi dagli avvocati Celestino Cardinale, Giuseppe Parrinello, Gianni Caracci e Giovanni Lentini hanno dimostrato che il prolungarsi delle indagini era stato causato anche da problemi interni al Comando sulla distribuzione degli incarichi.

Adesso per i quattro è arrivata la sentenza di assoluzione, mentre a breve dovrebbe arrivare la sentenza per il ristoratore.