CVetrano, si è concluso ieri presso il liceo classico il ciclo di incontri del Sindaco Alfano nei licei della città

Nella giornata di ieri il Sindaco di Castelvetrano Enzo Alfano, la sua funzionaria Anna Marrone e la consulente alle politiche scolastiche e giovanili Bia Cusumano sono stati presso l'aula magna del liceo classico di Castelvetrano per concludere il giro presso il polo liceale.

Il "viaggio" è iniziato dal liceo scientifico, è continuato al liceo delle scienze umane per concluderso ieri.

Ancora una volta si è parlato di bilancio, di entrate e di uscite, di cosa significhi essere cittadini consapevoli e di come partecipare attivamente per il bene della città sviluppando sempre di più un senso civico e di rispetto per l'ambiente.

Il Sindaco ha tenuto una lezione molto vivace, i ragazzi erano molto motivati e sono intervenuti con diverse domande.

Si è parlato anche di cronaca recente, quello che è successo in seguito al nubifragio, i problemi delle strade che sono in grande dissesto. Si è parlato anche di argomenti di attualità, come i segni che sono stati realizzati per gli stalli per il mercatino delle pulci e della polemica nata sui social.

Si è parlato quindi di un uso consapevole dei social, perché in uno stato di diritto è necessario poter criticare, anche in maniera severa, ciò che non si ritiene opportuno, senza mai ledere la dignità delle persone. Non bisogna offendere, ma piuttosto suggerire. Castelvetrano appartiene a tutti e tutti sono chiamati a renderla migliore, a partecipare attivamente e bisogna assumersi la responsabilità dei propri errori.

Il Sindaco ha raccontato diversi aneddoti e ha sottolineato come su certe notizie ci sia un boom mediatico, invece altre vicende, come quella riguardante il mancato pagamento delle tasse da parte di diversi chioschi, non siano commentate.

Il Primo Cittadino ha invitato tutti ad informarsi, sottolineando come il rispetto venga prima di tutto e si è focalizzato sul rispetto del codice deontologico di ogni professione, in particolar modo rivolgendosi alla stampa.

Il liceo classico ha accolto gli ospiti nel migliore dei modi e questi ringraziano ancora una volta la Dirigente Tania Barresi.

Un ringraziamento anche alla prof.ssa Ninfa Guccione, referente di educazione civica, al prof. Fera di storia e filosofia e al prof. Agate.