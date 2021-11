Grande successo per lo spettacolo "Parto unico" di Giorgia Di Giovanni in scena presso Sant'Agostino

di: Redazione - del 2021-11-29

L'altro ieri a Sant'Agostino è andato in scena "Parto unico" di Giorgia Di Giovanni, psicoterapista, attrice e regista di questo monologo. "Parto unico" racconta della violenza ostetrica, che subiscono anche a livello psicologico alcune donne nel momento del parto. Racconta i momenti del travaglio, in cui le donne si sentono fragili e impotenti e rischiano anche di morire.

Lo spettacolo, prima era portato in scena con otto donne, adesso invece l'attrice, ha interiorizzato tutte le diverse parti comprendendo che fanno tutte parte di un'unica persona.

Parlare di violenza ostetrica significa parlare del protocollo che viene seguito in ospedale che spesso non rispetta la sensibilità e il corpo della donna, con le continue visite, le flebo di ossitocina e l'uso di strumenti invasivi, come in passato il forcipe che creava lesioni cerebrali nei bambini.

Le donne nel momento del parto hanno bisogno di supporto emotivo anche da parte dei sanitari che devono essere preparati dal punto di vista psicologico per dare sostegno.

Presenti in sala molti spettatori oltre l'Amministrazione comunale con il Sindaco, la Consulente alle politiche scolastiche e giovanili Bia Cusumano, l'Ass. alla cultura Graziella Zizzo e l'esperto alla cultura Prof. Giuseppe Bonanno.

È stato un momento molto toccante, perché Giorgia Di Giovanni ha portato sulla scena questo monologo senza scenografia, con soltanto un ombrello.

Questo spettacolo rientra nel palinsesto del Comune, che ha organizzato tre giornate contro la violenza sulle donne: il 25 Novembre con l'evento presso il Teatro Selinus, il 27 Novembre con lo spettacolo "Parto unico" e infine il 28 Novembre con l'inaugurazione dello sportello anti violenze