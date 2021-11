Santa Ninfa: Piogge alluvionali del 10 e 11 novembre, richiesto lo stato di calamità

di: Redazione - del 2021-11-29

Le piogge alluvionali del 10 e 11 novembre hanno provocato ingenti danni, smottamenti e crolli in diversi punti delle strade rurali, a cui vanno aggiunti i danni subiti dalle colture agricole, dalle attività produttive e zootecniche dei privati.

Da una prima stima dei danni è emerso l'effetto devastante dell'alluvione, nonché le sue dimensioni eccezionali. Parecchie strade pubbliche nelle campagne sono state gravemente danneggiate: in queste sono evidenti macroscopiche zone in cui il manto stradale è stato divelto e trasportato a valle, oltre a buche di notevole profondità e cedimenti di scarpate.

L'alluvione ha in particolar modo causato gravi danni all'agricoltura e alle attività produttive e zootecniche, che rappresentano l'ossatura dell'economia del territorio santaninfese. Per queste ragioni, la Giunta municipale ha richiesto al governo regionale la dichiarazione dello stato di calamità naturale; a quello nazionale, invece, di deliberare lo stato di emergenza.

In questo modo sarebbe possibile accedere alle risorse previste dal Fondo per le emergenze nazionali gestite dal Dipartimento della Protezione civile. «Il Comune – precisa il sindaco Giuseppe Lombardino – è dovuto intervenire nell'immediato per mettere in sicurezza le strade e ripristinare la viabilità. Per fare ciò si è reso inoltre necessario l'utilizzo straordinario del personale comunale e l'ausilio di mezzi meccanici per liberare i tratti stradali divenuti intransitabili a causa dell'allagamento totale con sedimentazione di fango e detriti».

L'amministrazione si è riservata di trasmettere al Dipartimento regionale della Protezione civile una prima stima dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive.