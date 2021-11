Dall'Ue due finanziamenti per digitalizzare il Comune di Castelvetrano. Oltre 400 Mila Euro per nuove infrastrutture

di: Redazione - del 2021-11-29

Due finanziamenti europei del PO FESR Sicilia 2014-2020 per Castelvetrano nell'ottica della digitalizzazione della macchina amministrativa castelvetranese: Finanziati “Interventi per assicurare l’interoperabilità delle banche dati pubbliche” per €.166.000,00 e “Soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione e innovazione “ per €.309.000,00.

I finanziamenti riguardano una serie di interventi di innovazione rivolti al potenziamento ed al perfezionamento dei propri modelli organizzativi anche attraverso una consistente fase di rinnovamento dei propri processi finalizzati al miglioramento dell’efficienza della propria azione amministrativa ed al conseguente innalzamento della qualità dei servizi erogati all’utenza esterna.

In questa ottica è già possibile, tramite il sito https://www.anagrafenazionale.interno.it/servizi-al-cittadino/ usufruire dei servizi demografici con il rilascio online di diverse certificazioni (Anagrafico di nascita, Anagrafico di matrimonio,di Cittadinanza, di Esistenza in vita, di Residenza, di Stato civile, di Stato di famiglia, di Stato di famiglia e di stato civile, di Residenza in convivenza, di Stato di famiglia con rapporti di parentela, di Stato libero, Anagrafico di Unione Civile, di Contratto di Convivenza) con l’unica accortezza di essere dotati di SPID, CIE o CNS e si coglie l’occasione per invitare tutti i cittadini di dotarsi di tali mezzi di riconoscimento online.

"Questa Amministrazione Comunale - ha dichiarato l'Assessore Licari - allineandosi alle prescrizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale-, ha aderito al modello nazionale di “Riuso del software per le Pubbliche Amministrazioni” di AgID, secondo le modalità previste dal progetto SIMEL 2 (Sistema Informativo Multicanale per gli Enti Locali).

In tale ottica il progetto dell’importo complessivo di € 309.000,00 prevede il completamento del processo di informatizzazione e dematerializzazione in tutti gli ambiti istituzionali dell’azione amministrativa , unificando il Sistema Informativo Comunale in una piattaforma unica operante ove opportuno anche in Cloud.

Tale progetto, quindi, prevede un rafforzamento della infrastruttura di rete con l’utilizzo di tecnologie avanzate sia in fibra ottica che con ponti radio di ultima generazione capaci di integrare i servizi di ICT già esistenti e quelli nuovi da attivare.

L’idea è di implementare una unica piattaforma basata su un’architettura di integrazione dati e relativi servizi di installazione, di creazione basi dati e di start-up di nuovi servizi, per semplificare, migliorare e rendere più efficiente il sistema informativo comunale ed i servizi al cittadino attraverso interfacce compatibili con i browser WEB.

Con il secondo finanziamento si prevede la realizzazione di una banca dati territoriale comunale contenente tutti gli elementi utili ad una pubblicazione in modalità WebGis delle progettualità e dei documenti relativi all’attività amministrativa e tecnica del Comune di Castelvetrano.

Tale attività verrà condotta nel rispetto di quanto sinora sviluppato sia a livello regionale che nazionale proprio per favorire l’evoluzione del SIT comunale esistente in maniera conforme e sinergica a quanto previsto dalle leggi e direttive vigenti".