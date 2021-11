A CVetrano rivive la Storia: Successo ed emozioni per le celebrazioni del V Centenario della nascita di Carlo d’Aragona

di: Comunicato Stampa - del 2021-11-29

Grande emozione e sensazioni quanto mai particolari quelle comunicate dalle manifestazioni che sono state organizzate venerdì 26 novembre dal Comitato Carolino di Castelvetrano per celebrare il “Magnus Siculus”, quel Carlo d’Aragona e Tagliavia che fu primo Principe della Città.

Nacque nel 1521, a Palermo o forse proprio a Castelvetrano (un nodo ancora da sciogliere), il nostro Carlo e i suoi 500 anni non potevano trascorrere inosservati. La ricca e articolata Giornata di Studi dedicata alla sua figura e al suo tempo ha avuto inizio alle ore 10:00, nel monumentale chiostro del Convento di San Domenico che ospita il Liceo Classico “G. Pantaleo”, con il "Paseo Carolino". Un tuffo indietro nel tempo, tra atmosfere di grande suggestione. Un momento molto apprezzato dagli studenti che hanno osservato in meravigliosi e pregiatissimi costumi d'epoca il Principe sfilare con il suo seguito.

Grazie alla generosa disponibilità dei figuranti del Corteo di Santa Rita, che per l’occasione hanno vestito panni carolini, sotto l'attenta regia di Anna Gelsomino e con la collaborazione di Francesco S. Calcara, Nino Centonze e Rosario M. Atria, i giovani castelvetranesi e delle comunità viciniori hanno visto rivivere la storia, riscoprendo una figura importantissima del nostro passato, esempio anche di appartenenza al territorio.

Personaggio dalla eccezionale statura, tra gli interpreti più importanti del Cinquecento europeo, Carlo godette della massima stima e fiducia di Filippo II, re di Spagna, che gli affidò incarichi politici e governativi di grande prestigio e responsabilità.

“Illustrissimo ed Eccellentissimo signor don Carlo d'Aragon”, così lo apostrofa Manzoni nel primo capitolo de “I Promessi Sposi”, prima di passare in rassegna i suoi titoli: la menzione all'interno di quello che è giustamente ricordato come il più alto modello di romanzo storico della modernità letteraria italiana restituisce di per sé la misura della sua importanza.

Carlo fu anche Duca di Terranova, Marchese d'Avola, Conte di Borgetto, Barone di Belice, di Burgio Milluso e Sant'Angelo Muxaro, Ammiraglio e gran Connestabile del Regno di Napoli dal 1566. E ancora Governatore di Milano e Capitano Generale di Sua Maestà Cattolica in Italia.

Per quaranta giorni reggente del trono di Spagna dopo l'abdicazione dell'Imperatore Carlo V nel 1557, fu il Cardinale Antoine Perrenot de Granvelle ad attribuirgli l'appellativo di "Magnus Siculus".

Morì a Madrid il 23 settembre 1599, ma, come da volontà testamentaria, ritornò nella sua Castelvetrano, terra con cui il legame affettivo fu sempre fortissimo, per riposare in eterno nella chiesa di San Domenico, gioiello degli Aragona. Nella "Sistina" di Sicilia giacciono dunque le sue spoglie mortali.

Il Paseo Carolino è stato ripetuto alle ore 12:00 a beneficio degli studenti del Liceo Scientifico “M. Cipolla”, grazie ancora alla sempre cordiale disponibilità e attenzione per le iniziative culturali della Dirigente Scolastica, dott.ssa Gaetana M. Barresi.

Sono in definizione - hanno annunciato gli organizzatori - ulteriori appuntamenti presso gli altri istituti cittadini per far conoscere Carlo a tutti gli studenti e figli della terra che tanto amò.

Basterebbe questo per raccontare di una giornata indimenticabile per la storia di Castelvetrano. Il Comitato Carolino ha voluto affiancare a questo prezioso momento rievocativo un importante Convegno di Studi, che si è tenuto nel tardo pomeriggio, con inizio alle ore 18:00, tra le mirabilie della Chiesa di San Domenico.

Cornice ideale, naturale, perfetta per ricostruire – attraverso i dotti interventi di Aurelio Giardina, Francesco S. Calcara, Rosario M. Atria, Gioacchino Mistretta, Mario Tumbiolo, con il coordinamento di Giuseppe L. Bonanno e alla presenza delle autorità civili e religiosi, dal Sindaco Enzo Alfano all’Arciprete Giuseppe I. Undari – le imprese del Principe, che partecipò, tra l'altro, alla Battaglia di Lepanto e seppe dare straordinario impulso alla cultura, all'architettura, alle arti, inaugurando un periodo di straordinaria fioritura che portò Castelvetrano ad essere alla stregua di una Capitale tra Cinque e Seicento.

Dalla Storia si può e si deve ripartire: questo l'importante messaggio che gli organizzatori hanno voluto lanciare e continueranno a promuovere attraverso altre iniziative di pari spessore.