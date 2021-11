Strisce blu ancora con le "quattro frecce" a Castelvetrano. Mancati introiti per oltre 100 Mila Euro

di: Redazione - del 2021-11-29

Slitta ancora l’approvazione del regolamento per l’assegnazione del servizio degli stalli a pagamento (le cosiddette strisce blu), nonostante un provvedimento di Giunta già esecutivo.

Dibattito animato in Consiglio Comunale. A conti fatti il Comune ha già perso dal marzo dello scorso anno circa 100.000 euro di mancati introiti tra aggio di riscossione e l’incasso dai verbali di contravvenzione.

Pare che alla base di tutto ci voglia una convergenza totale tra la Giunta, chiamata a statuire sulle zone d’impiego degli stalli e sulle tariffe, e il Consiglio Comunale che è invece chiamato a decidere sullo schema di contratto prima che venga poi appaltato il servizio.

Tra il contendere tra gli schieramenti politici, anche l’aggio di riscossione giornaliero per il Comune di 50 centesimi a stallo vuoto o pieno, somma che a conti fatti non sarebbe invitante per chi volesse partecipare all’aggiudicazione del servizio per Castelvetrano e Marinella di Selinunte per i mesi estivi, in quanto la Ditta avrebbe dei costi aggiuntivi non indifferenti.

Facendo un passo indietro c’è da dire che la delibera per l’istituzione di aree di soste a pagamento nel centro urbano di Castelvetrano e nella frazione di Marinella di Selinunte (delibera di Giunta municipale 124 del maggio 2021) aveva avuto il voto negativo della quinta commissione consiliare che aveva audito il dirigente competente.

Arrivata in Consiglio Comunale per la discussione e l’approvazione è stata oggetto di un approfondito dibattito. Era evidente da subito che questa delibera violava, per l’iter seguito, le norme del TUEL (doveva essere approvata prima in Consiglio e successivamente dalla Giunta e non viceversa) ed inoltre non aveva nei contenuti alcuna prospettiva che effettivamente la rendesse appetibile per le imprese che si occupano delle soste a pagamento.

Inoltre, era priva di un disegno complessivo rispetto a quella che è la nuova morfologia della città e la sua viabilità. Pertanto dopo una lunga discussione la delibera è stata ritirata.

Non sono mancati momenti di tensione tra il Sindaco e anche qualche consigliere, presente anche il nuovo Comandante della Polizia municipale Rosaria Raccuglia, chiamata a dare il suo parere.

Gli stalli a pagamento fino al marzo del 2020 erano gestiti dalla Cooperativa Castelvetrano-Servizi che aveva preso l’appalto già dal 2013, con la collocazione delle colonnine, disegnando gli stalli, che inizialmente erano a Castelvetrano 512 e 156 a Marinella, poi diminuiti tra stalli scarico merci, disabili, spazi rosa e altro.

Vi lavoravano sette unità, di cui cinque soci e due lavoratori tutti rimasti a spasso.

Attualmente parcheggi liberi nel centro storico e come deterrente in alcune vie è stato collocato il disco orario che stabilisce la sosta massimo di un ora.