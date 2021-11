Santa Ninfa, manutenzione della viabilità, assegnato l'appalto

del 2021-11-28

Un corposo intervento di manutenzione straordinaria della viabilità comunale urbana ed extraurbana è in programma nelle prossime settimane. L'ufficio tecnico ha infatti ultimato le procedure di assegnazione dell'appalto dopo che l'impresa aggiudicataria aveva comunicato la sua decisione di rinunciare ai lavori. Il settore Servizi tecnici e gestione del territorio, guidato dall'architetto Vincenzo Morreale, ha quindi ripetuto le procedure ed assegnato infine l'appalto all'impresa «Granello» di Santa Ninfa, che eseguirà l'intervento per 126.973 euro. «Finalmente - sottolinea il sindaco Giuseppe Lombardino - potremo intervenire sulla viabilità, non solo su quella urbana, ma anche su quella esterna al perimetro abitato». Si tratta, in questo caso, come precisa l'assessore ai Lavori pubblici Filippo Paternò, «di un reticolo di strade secondarie che conducono nelle campagne e che giornalmente vengono percorse dagli agricoltori locali per raggiungere i propri appezzamenti di terreno».