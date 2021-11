Magistratura sospende dal servizio quattro impiegati del Cimitero. Ieri la chiusura. Comune corre ai ripari per sostituire il personale

del 2021-11-28

Chiuso ieri nel pomeriggio il Cimitero di Castelvetrano. La chiusura è collegata alla decisione della Magistratura di sospendere dal servizio quattro impiegati. Due sono stati sospesi per due mesi, uno per tre e uno per quattro mesi nell’ambito del processo che vede sotto la lente d’ingrandimento degli inquirenti nove impiegati indagati per assenteismo. Dal Comune fanno sapere che da domani sono previsti i subentri e la situazione dovrebbe tornare alla normalità.