Inaugurato ieri il nuovo “Sportello Antiviolenza” presso il palazzo ex Eca

del 2021-11-29

Si è svolta ieri pomeriggio l’inaugurazione del neo “Sportello Antiviolenza” del Comune di Castelvetrano presso il palazzo ex Eca, sito in via IV Novembre.

L'evento ha visto la presenza della presidente regionale dell’associazione CO.TU.LE.VI Aurora Ranno, della senatrice M5S Cinzia Leone, vicepresidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, e su ogni forma di violenza di genere.

A fare gli onori di casa il Sindaco Enzo Alfano e l'Assessore Graziella Zizzo. Lo Sportello nasce da un protocollo di intesa sottoscritto proprio dall’associazione CO.TU.LE.VI., dalla Prefettura di Trapani e dall’amministrazione comunale. Interviste a cura della giornalista Francesca Capizzi.

Il Sindaco Alfano ha dichiarato che: "Lo sportello nasce come punto di supporto, aiuto e consulenza alle donne vittime di violenza. Un importante tassello nella lotta contro la violenza sulle donne, una realtà che prende vita anche nel territorio di Castelvetrano. Un sentito ringraziamento alle tante persone intervenute a sostegno dell’iniziativa".