Alfano ordina la chiusura del Plesso scolastico Benedetto Croce dopo distacco di parte dell’intonaco del solaio

del 2021-11-29

Chiuso il plesso di Piazza Benedetto Croce. A seguito di una segnalazione in data odierna pervenuta dalla Direzione Didattica “Ruggero Settimo” è stato segnalato al Sindaco un distacco dell’intonaco del solaio dell’androne del plesso Benedetto Croce facente parte della predetta direzione Didattica.

Il personale della Direzione Organizzativa IV si è recato presso il plesso scolastico predetto accertando che il solaio dell’androne di ingresso e di relazione è interessato in posizione baricentrica di un distacco di intonaco di circa mq. 2,00 mq.

Essendo il plesso interessato anche da altri problemi di infiltrazioni di acque meteoriche è stato ritenuto necessario espletare un’attività nei prossimi giorni e con condizioni meteo più favorevoli di monitoraggio delle coperture del plesso in esame e quindi in maniera precauzionale il Sindaco ha pertanto deciso per l’adozione di un’ordinanza di carattere contingibile ed urgente ordinando la chiusura del Plesso scolastico Benedetto Croce, sito nell’omonima piazza e dipendente dalla Direzione Didattica Ruggero Settimo con decorrenza immediata e riservandosi di procedere alla riapertura accertate e/o conseguite condizioni favorevoli di fruibilità.