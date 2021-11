Castelvetrano, cede intonaco del solaio dell'androne: chiusa la scuola Benedetto Croce

del 2021-11-29

In seguito al distacco dell’intonaco del solaio dell’androne del plesso Benedetto Croce il sindaco di Castelvetrano, Enzo Alfano, ha disposto con apposita ordinanza n.77 la chiusura del medesimo Istituto.

Si legge nel provvedimento "che il plesso è interessato da altri problemi di infiltrazioni di acque meteoriche con necessità di espletare un’attività nei prossimi giorni e con condizioni meteo più favorevoli di monitoraggio delle coperture del plesso in esame e quindi in maniera precauzionale non si appalesa possibile espletare l’attività didattica sino al completamento con esito favorevole di detto monitoraggio”