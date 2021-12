CVetrano, una fiaccolata per ricordare Vincenzo Favoroso, ucciso un anno fa

di: Redazione - del 2021-12-01

È stato ricordato con una fiaccolata Vincenzo Favoroso, ucciso con un colpo di fucile a bruciapelo proprio un anno fa per cause che sono ancora in fase di accertamento dagli inquirenti.

Gli amici e i genitori chiedono giustizia contro l'unico attualmente indagato per lo sparo con una iniziale imputazione di omicidio colposo.

Vincenzo aveva 33 anni ed era un grande tifoso della Folgore e faceva parte del gruppo organizzato degli ultras.