Marinella, i lavori al porticciolo proseguiranno fino ad aprile. Prorogata ordinanza di interdizione all'accesso

del 2021-12-01

Il Comandante della Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo ha prorogato fino al 30 aprile 2022 la validità della propria ordinanza (la n. 31/2020), emanata nel dicembre 2020, disciplinante i “Lavori di potenziamento della struttura portuale di Marinella di Selinunte”, con la quale aveva interdetto l'accesso al porto per la durata degli interventi di messa in sicurezza dello stesso.

Ciò a seguito dell'istanza presentata dall'Ing. Nino Durante nella qualità di amministratore unico della Ditta “CEDIT s.r.l.”, società aggiudicataria dei lavori di potenziamento della struttura portuale, che ha richiesto una ulteriore proroga dell’ordinanza di sicurezza della navigazione per la prosecuzione dei lavori di somma urgenza di ripristino dei fondali, consolidamento delle delle opere strutturali esistenti, illuminazione ed adeguamento dei pontili.

L'ordinanza della capitaneria di Porto in origine aveva validità fino al 30 giugno 2021, data in cui dovevano essere ultimati i lavori, ma successivamente era stata prorogata fino al 30 novembre 2021. Oggi l'ulteriore proroga, a causa del protrarsi dei lavori.

Per tutta la durata degli interventi, le aree portuali di volta in volta interessate dall’avanzamento dei lavori sono interdette all’accesso, al transito ed alla sosta di persone e veicoli non autorizzati, nonché ad ogni attività non connessa all’esecuzione dei lavori, fatte salve eventuali attività espressamente autorizzate con formale provvedimento della Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo.