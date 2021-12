Ordinanza di Musumeci per contrastare la variante Omicron. Mascherine all'aperto e non solo

del 2021-12-01

Una nuova Ordinanza del Presidente Musumeci per contrastare la variante Omicron. Da domani via all'obbligo della mascherina all'aperto dai 12 anni in su, ulteriori restrizioni per i voli in arrivo da Sudafrica ma anche Egitto, Turchia e Israele e tamponi molecolari e non più brevi - per i migranti dopo l'eventuale quarantena.

“Nell’ultima settimana abbiamo registrato un incremento dell’82% delle terze dosi di vaccino anti Covid19. Segno di consapevolezza e responsabilità di chi ha compreso che bisogna proteggersi dal virus e contrastarne la diffusione. Proprio con questo obiettivo ho appena firmato una nuova ordinanza che prevede, tra l’altro, l’obbligo di mascherina all’aperto dai 12 anni in su”. Queste le dichiarazioni del Presidente Musumeci a Sky.