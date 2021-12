Santa Ninfa: Avanzamento di carriera per Mimma Mauro; per lei un nuovo contratto

di: Redazione - del 2021-12-02

Un importante avanzamento di carriera per Mimma Mauro. L'attuale responsabile del settore finanziario del Comune ha infatti superato brillantemente la procedura selettiva interna per la copertura, a tempo indeterminato, del posto di istruttore direttivo contabile di categoria D (quella apicale nella pubblica amministrazione).

La Mauro ha quindi firmato ieri pomeriggio il nuovo contratto di lavoro relativo alla sua nuova qualifica. Sempre ieri, il sindaco Giuseppe Lombardino con proprio decreto l'ha nominata dirigente dell'Area Servizi finanziari e gestione delle entrate. L'incarico, in questo caso, sarà a tempo, fino al termine del mandato del sindaco, ossia fino al giugno 2023.

«A Mimma Mauro - commenta Lombardino - vanno i migliori auguri di buon lavoro da parte dell'amministrazione tutta. In questi anni - aggiunge - ha sempre dimostrato passione e dedizione al lavoro. In tal senso - conclude il sindaco - è davvero un esempio per tutti».