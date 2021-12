(VIDEO) Raccolta differenziata tra rispetto delle regole e "sabotatori": intervista all'Ing. Babos

di: Redazione - del 2021-12-02

Stamane il nostro Direttore ha incontrato l’Ing. Babos responsabile della Sager-Ecoburgus per parlare di raccolta differenziata e tanto altro.

Questa la dichiarazione dell’Ing. Babos:”Per quanto riguarda la percentuale di raccolta differenziata abbiamo avuto un calo al ritorno dalle ferie estive. L’impianto di Trapani ci ha ammoniti e siamo subito intervenuti mettendo degli avvisi sui sacchi. Abbiamo scoperto un po’ di altarini tra i nostri operatori.Le regole della raccolta dell’indifferenziato sono rimaste invariate, ma abbiamo trovato dei sabotatori che nel caso di parenti e amici chiudevano un occhio”.

Aggiunge l’Ing. Babos per quanto riguarda la raccolta del vestiario: ”Fino all’inizio dell’anno c’erano i contenitori stradali per i vestiti, ma alcuni utenti mettevano anche dei sacchi neri. Le campane degli abiti usati erano diventati l’epicentro dell’abbandono di tutti i tipi. Abbiamo più volte ripulito tutto e l’Amministrazione ha deciso di ritirare le campane. In caso di presenza di ingombranti, abiti usati e plastica dura basta chiamarci e veniamo a ritirare”.

Continua: ”Nell’ultimo mese abbiamo perso 5 punti di raccolta differenziata. Ad oggi siamo oltre il 75%, ma in estate eravamo oltre 81%. Abbiamo messo da poco i contenitori per la raccolta delle batterie, invece per i farmaci scaduti li stiamo mettendo in questi giorni fuori le farmacie”.

Poi conclude: ”Purtroppo in via Rampingallo e in altre zone di Castelvetrano si continua ad abbandonare spazzatura, abbiamo ripulito e per un periodo c’era una telecamera che ci ha permesso di individuare chi abbandonava. Abbiamo un’ottima collaborazione con la polizia municipale. Abbiamo ripulito anche via Piersanti Mattarella ora c’è un parcheggio. Dopo qualche giorno sono stati messi due sacchi neri e con la Polizia Municipale abbiamo individuato il responsabile che è stato sanzionato”.