Aperto stamane il nuovo centro vaccinale anti-covid in contrada Magaggiaro

di: Redazione - del 2021-12-02

Stamane è stato inaugurato il nuovo centro vaccinale sito in contrada Magaggiaro. A fare gli onori di casa il responsabile infermieristico Maurizio Favara, il Dott. Gianfranco Stallone uno dei tre responsabili del centro e l’associazione Avo che aiuta gli utenti nella compilazione delle note informative prima di ricevere il vaccino.

Questo nuovo hub da un punto logistico è molto funzionale, intanto perché è vicino allo sbocco autostradale A29 e poi perché gli spazi si prestano al tipo di attività. Il centro ha un ampio parcheggio, è luminoso, accogliente e funzionale per l’organizzazione del lavoro. Stamane sono già state effettuate le prime 50 inoculazioni.

All’ingresso, subito a sinistra si trova l’accoglienza per la compilazione della modulistica, poi si passa alla fase dell’accettazione con due postazioni comode e visibili. Poi si passa alla fase della raccolta dell’anamnesi, dove si trovano quattro postazioni, anche se al momento, secondo le direttive aziendali, solo una è in funzione. Si procede, in seguito, con la vaccinazione e infine si ha la sala d’attesa.

In caso di malore è presente un carrello d’emergenza dotato di defibrillatore, farmaci e tutto il necessario.