Indetto bando di concorso per l'assunzione di 6 Assistenti sociali. Ecco tutti i dettagli

di: Redazione - del 2021-11-30

Il Comune di Castelvetrano in qualità di capofila, unitamente ai comuni di Campobello di Mazara, Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Santa Ninfa e all'A.S.P. ha indetto un bando di concorso per titoli ed esami per l’assunzione, a tempo pieno ed a tempo indeterminato, di 6 unità di personale con il profilo professionale di Istruttore direttivo assistente sociale - Categoria giuridica "D" - Posizione Economica “D1” – CCNL“Funzioni locali”.

Allegati

Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

Generali:

a) maggiore età (in ogni caso l'età non deve essere superiore a quella del collocamento a riposo previsto dalle disposizioni vigenti per i dipendenti degli enti locali);

b) cittadinanza italiana; oppure:

c) cittadinanza di un altro Stato appartenente all'Unione Europea (i candidati cittadini di Stati membri dell'Unione Europea devono possedere anche il requisito del godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza, nonché un'adeguata conoscenza della lingua italiana); oppure:

d) cittadinanza di altro Paese non appartenente all'Unione Europea, purché il candidato abbia un familiare con cittadinanza di uno dei Paesi UE e sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure cittadinanza di un Paese Terzo purché il candidato sia titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che sia titolare dello status di rifugiato ovvero dello stato di protezione sussidiaria (sono fatte salve ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., comma 3- ter, le disposizione di cui all'art. 1 D.P.R. n. 752/1976 in materia di conoscenza della lingua italiana);

e) godimento dei diritti civili e politici;

f) idoneità fisica all'impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale del posto messo a concorso. Prima dell’assunzione i Comuni sottoporranno a visita medica di controllo i vincitori del concorso o i candidati risultati idonei se successivamente chiamati. ln caso di accertata inidoneità fisica non si darà luogo all'assunzione e gli interessati non avranno diritto né a rimborsi né ad indennizzi. L'ingiustificata mancata presentazione alla visita medica comporterà la rinuncia al posto messo a concorso;

g) non avere riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I, Titolo Il, Libro Il del Codice Penale;

h) non essere sottoposto a misure restrittive della libertà personale;

i) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

j) non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;

k) non aver subito un licenziamento disciplinare o un licenziamento per giusta causa dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

l) essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva per i candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985;

m) essere a conoscenza delle nozioni elementari della lingua inglese e delle tecnologie informatiche maggiormente diffuse;

n) essere in possesso della patente di guida "B" o superiore.

Speciali:

1) Essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio (o equiparat0), rilasciati a norma dell’ordinamento scolastico vigente italiano, ovvero titolo equivalente o equipollente ai sensi di Legge:

a) Laurea Triennale ex D.M. 509/99 appartenente alla Classe 6 "Scienze del Servizio Sociale";

b) Laurea Triennale ex D.M. 270/04 appartenente alla classe L-39 "Servizio Sociale";

c) Diploma di Laurea in Servizio Sociale di cui all’ordinamento previgente al D.M. n. 509/1999;

d) Laurea specialistica di cui all’ordinamento del D.M. n. 509/1999 appartenente alla classe 57/S: Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali;

e) Laurea magistrale di cui all’ordinamento del D.M. n. 270/2004 appartenente alla classe LM/87: Servizio sociale e politiche sociali;

f) Diploma universitario in Servizio sociale di cui all’art. 2 della legge n. 341/1990;

g) Diploma di Assistente Sociale abilitante ai sensi del D.P.R. n. 14/1987;

2) Essere iscritti all' Albo Professionale degli Assistenti Sociali.

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo il modello allegato “A” al bando, dovrà essere trasmessa esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) personale, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata del Comune capofila di Castelvetrano: [email protected] , entro e non oltre il quindicesimo giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso del concorso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4 Serie Speciale “Concorsi ed Esami”.

Il messaggio di posta elettronica certificata in relazione al presente concorso dovrà avere ad oggetto: "Domanda di partecipazione al concorso pubblico di n. 6 istruttori direttivi - assistente sociale - categoria “D” - posizione economica “D1” – Distretto Socio - Sanitario D54 e dovrà contenere, in allegato, la domanda di partecipazione debitamente compilata e corredata di tutti gli allegati se previsti.

Nell'allegato sotto riportiamo il bando di concorso.