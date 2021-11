CVetrano, un finanziamento di oltre 500 mila euro per il rifugio sanitario

di: Redazione - del 2021-11-30

Con un post sui social il Sindaco Alfano ha comunicato l'arrivo di un importante finanziamento per il rifugio sanitario di Castelvetrano.

Queste le parole di Alfano:

"Un finanziamento di oltre 500.000 Euro per la manutenzione straordinaria del rifugio sanitario di Castelvetrano. Grazie ad un emendamento approvato nella scorsa legge di bilancio a prima firma della senatrice Loredana Russo del Movimento 5 stelle, il comune di Castelvetrano beneficerà del contributo necessario per la messa a norma dei rifugio per i cani randagi. I lavori consentiranno non solo una più adeguata ospitalità ma anche una riduzione dei costi di pensione.

Una gran bella notizia per i numerosissimi volontari che quotidianamente si prendono cura dei nostri amici a quattro zampe e per le loro associazioni a cui va la gratitudine di questa Amministrazione, ha concluso il Sindaco".