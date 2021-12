Castelvetrano, il Comune invita i privati a organizzare eventi natalizi. Ma non ci sono soldi pubblici

del 2021-12-01

Il Comune di Castelvetrano comunica alla cittadinanza, attraverso la presentazione di una manifestazione d’interesse, che è possibile presentare proposte progettuali da parte di associazioni culturali e di volontariato finalizzate all’allestimento di un programma di eventi ed iniziative varie, da tenersi nel territorio comunale, ivi compreso le località balneari di Marinella di Selinunte e di Triscina di Selinunte, a partire indicativamente dall’8 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022.

Iniziative che avranno l'obiettivo di animare la città e a creare la tipica atmosfera delle festività natalizie, ma anche finalizzate alla salvaguardia e promozione delle tradizioni culturali e folkloristiche del nostro territorio, promozione e allo sviluppo delle attività economiche, sia pure nel rispetto della normativa anticovid considerando che, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19, tutti gli eventi, sia al chiuso che all’aperto, saranno allestiti in applicazione dei protocolli di sicurezza in vigore al momento della loro realizzazione.

Destinari sono quindi le associazioni culturali di volontariato (ODV) e di promozione sociale (APS), che abbiano sede e che svolgano la loro attività nel territorio comunale, il cui Statuto preveda tra le finalità la realizzazione di iniziative attinenti.

Ricordiamo che per effetto del dissesto finanziario dell’Ente, si potranno impegnare somme limitate a spese disposte dalla legge attraverso la collaborazione, il sostegno e il raccordo con l’associazionismo del territorio sempre più prezioso per i comuni belicini e non solo.

La manifestazione di interesse dovrà essere indirizzata al Comune di Castelvetrano - Ufficio Protocollo - sito in Piazza Umberto I, n. 5 - 91022 – Castelvetrano - e dovrà pervenire inderogabilmente entro le ore 13,00 del 6.12.2021 ovvero entro lo stesso giorno e la stessa ora all’indirizzo PEC: [email protected]