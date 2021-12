Trovata una soluzione per gli alunni del Plesso Benedetto Croce. Soddisfazione del Sindaco Alfano

del 2021-12-02

Si e' trovata una soluzione per i bambini del Plesso Benedetto Croce. Svolgeranno le lezioni in presenza tra il plesso Borsani e il Plesso sito in via Trapani. I bambini torneranno a scuola grazie alla tempestività della dirigente Simanella che avendo a cuore i suoi alunni fino a ieri sera era nel Gabinetto del Sindaco per trovare insieme a lui una soluzione ed alla disponibilità della dirigente Stallone, pronta ad una generosa accoglienza. L' Amministrazione oggi ha fatto il sopralluogo e i locali sono risultati idonei per essere utilizzati. Mentre presso il Plesso Benedetto Croce i lavori per ripristinare il solaio inizieranno già dalla prossima settimana.

La sinergia tra l' Amministrazione Alfano e la Scuola continua e continuerà. Il Sindaco Alfano ringrazia l' impegno e la collaborazione delle dirigenti, facendo un plauso al senso di appartenenza alla stessa Comunità. Castelvetrano è una e una deve restare. Coesa e unita nell' affrontare le difficoltà e le criticità che si presentano.