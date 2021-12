Deceduto il Principe di Castelvetrano Nicolò Pignatelli Aragona Cortes. Il ricordo di Enzo Napoli

del 2021-12-02

Lunedì 29 novembre è deceduto a Lyford Cay, Nassau, Bahamas il Principe Nicolò Pignatelli Aragona Cortes. Principe del Sacro Romano Impero erede del Principato di Castelvetrano, Marchese D’Avola, Duca di Terranova ecc. ecc.

Nato a Napoli il 22/5/1923 si laureò in Diritto prima nell’Università di quella città, poi a Harvard. Ebbe una vita molto intensa, sia da giovane sia da persona matura, con incarichi importantissimi a livello mondiale che omettiamo di ricordare in questa sede perché sono numerosissimi. Vorremmo ricordare, che nel 1961, assieme alla zia Anna Maria Pignatelli Cortes, donò all’Archivio di Stato di Napoli l’archivio della famiglia Pignatelli e che nel 1995 vendette, assieme alla cugina Maria Carmela Pignatelli Child Villiers, al signor Gianfranco Becchina, il Palazzo Pignatelli.

Si è sposato due volte, nel 1954 con Luciana Malgeri dalla quale ebbe due figli: Fabrizia (30/1/1956), e Diego (22/3/1958) e nel 1969 con Mary Susan Mortom dalla quale ebbe altri due figli: Ascanio (10/6/ 1970) e Adriano (12/5/72).

Ha vissuto per parecchi anni a Napoli, a Roma, a Londra ecc. infine nel 2016 si trasferì a Lyford Cay dove è deceduto. Probabilmente la sua salma sarà trasferita a Napoli dove si trova una cappella della Famiglia.

Quando si parla di persone importanti, in tanti pensano che siano superbi o che guardano con distacco le persone di rango inferiore. Non sempre è così, Nicolò era una persona cordiale, aperta e con un carisma eccezionale. Ho avuto modo di costatarlo personalmente in un incontro avuto con Lui quando all’inizio del 2008, col dottore A. Giardina, mi sono recato ad Avola ove era stato invitato per la presentazione del libro “La Città esagonale” scritto dalla signora Gringeri Pantano, che riguardava la riedificazione della città di Avola ed i Pignatelli che detengo ancor oggi il titolo di Marchesi d’Avola. In quella occasione Nicolò è stato contentissimo di incontrare due castelvetranesi ed abbiamo fatto anche delle foto ricordo.

In seguito mi ha inviato alcune lettere di ringraziamento, firmandole suo Nicolò. Infine ricordiamoci che la figlia Fabrizia, in questi ultimi anni, è stata ben due volte a Castelvetrano per vedere i luoghi dei suoi antenati e che adesso il detentore del titolo di principe di Castelvetrano è il primogenito Diego.

Enzo Napoli