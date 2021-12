CVetrano, domani interruzione della distribuzione idrica in alcune zone della città per lavori alla rete elettrica

di: Redazione - del 2021-12-04

Il Comune di Castelvetrano ha diffuso un avviso per comunicare l'interruzione della distribuzione idrica per dei lavori alla rete elettrica, domani, in alcune zone della città. Riportiamo di seguito il contenuto dell'avviso:

Si comunica alla Cittadinanza che domenica 05/12/2021 l'Enel Distribuzione effettuerà dei lavori di manutenzione straordinaria dalle ore 9:00 alle ore 16:50 in C.da Staglio e C.da Airone con conseguente interruzione dell'energia elettrica.

Pertanto per la giornata del 05/12/2021 non sarà possibile effettuare la distribuzione idrica nella Zona Nord della città, nel Viale Roma, nella Via G. Gentile, nella Via Tagliata, nel Centro Città e nella Via Campobello. Se le condizioni lo permetteranno saranno rispettati i turni di erogazione pomeridiani nella periferia della città. Non appena sarà ripristinata l'alimentazione elettrica sarà riattivata la normale erogazione idrica.