CVetrano, mostra permanente di Rotary Club, Rotaract e Interact per la Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità

di: Comunicato Stampa - del 2021-12-04

Il 3 Dicembre è la Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, e il Rotary Club di Castelvetrano Valle del Belice ha organizzato insieme con i ragazzi del Rotaract e dell’Interact per quella data una mostra permanente e una tavola rotonda a Castelvetrano presso il Convento dei Minimi in Piazza Escrivà:”Un’esperienza di oltre 40 anni di Handicamp-Racconto a più voci.”

La mostra ripercorreva l’impegnò del Rotary di Castelvetrano che da oltre 40 anni è attivo accanto le persone più fragili e alle loro famiglie attraverso l’Handicamp e le altre attività che seguono i ragazzi diversamente abili che partecipano al campo estivo.

Una mostra che ripercorreva 40 anni di emozioni, di canti, di amicizia, di inclusione e libertà. Di crescita per i bambini che partecipano mano nella mano con i nostri ragazzi del club Interact e Rotaract. Un impegno ribadito dal Presidente del Club dr. Giacomo Buffa a continuare in queste attività per abbattere ogni barriera non solo materiale e garantire la loro integrazione.

Il presidente della commissione Handicamp del Rotary Club ing. Aldo Palma e la componente Chiara Cirrincione si stanno prodigando in questi anni difficili di cautela pandemica a mantenere viva l’esperienza Handicamp attraverso gli Handiyear, al secondo appuntamento, che continueranno nei prossimi mesi.

Una tavola rotonda partecipata e molto emozionante dove a prendere la parola sono stati i genitori dei ragazzi e loro stessi con le loro magnifiche abilità, e naturalmente gli interventi dei rotariani che con i loro ricordi hanno ripercorso i 40 anni di Handicamp e di sevizio affinché nessuno resti indietro.

Comunicato stampa Rotary Club Castelvetrano.